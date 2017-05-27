"Bu takımın 3. olması başarı"
Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Trabzonspor mücadelesini değerlendirdi. Hollandalı teknik adam ilk yarı kendilerinin daha sonra ise Trabzonspor'un iyi oynadığını belirtirken, takım kalitesini eleştirdi ve "Bu takımın 3. olması başarıdır" dedi.
Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor'la 1-1 berabere kalırken, Dick Advocaat 90 dakika sonunda zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
Advocaat'ın açıklamaları şu şekilde:
"ÖNCE BİZ, SONRA RAKİBİMİZ İYİYDİ"
İlk 35 dakika iyi bir görüntü ortaya koyduk,golü de bulduk ancak daha sonra Trabzonspor'a çok alan verdik. Bir şeyler üreten onlar gibiydi sahada...
"BU TAKIMIN 3. OLMASI BAŞARI"
Zorlandığımız bir karşılaşma oldu. Zorlandığımızı da son maçalarda görüyoruz. Ancak iyi bir takımla da oynadığımızı belirteyim. Maçın özeti açıkçası bu. Hala 3. sıradayız. Kesinlikle bu takım için 'Çalışmıyor' yorumunu yapamayız. Bu takımın üçüncü olması başarıdır.
Ben bu takımın son maçında da ekibimle birlikte olacağım.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:56
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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