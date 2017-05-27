 "Bu takımın 3. olması başarı" – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    "Bu takımın 3. olması başarı"

    "Bu takımın 3. olması başarı"

    teknik direktörü , Trabzonspor mücadelesini değerlendirdi. Hollandalı teknik adam ilk yarı kendilerinin daha sonra ise Trabzonspor'un iyi oynadığını belirtirken, takım kalitesini eleştirdi ve "Bu takımın 3. olması başarıdır" dedi.

    Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde , Kadıköy'de Trabzonspor'la 1-1 berabere kalırken, 90 dakika sonunda zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

    Advocaat'ın açıklamaları şu şekilde:

    "ÖNCE BİZ, SONRA RAKİBİMİZ İYİYDİ"
    İlk 35 dakika iyi bir görüntü ortaya koyduk,golü de bulduk ancak daha sonra Trabzonspor'a çok alan verdik. Bir şeyler üreten onlar gibiydi sahada...

    "BU TAKIMIN 3. OLMASI BAŞARI"
    Zorlandığımız bir karşılaşma oldu. Zorlandığımızı da son maçalarda görüyoruz. Ancak iyi bir takımla da oynadığımızı belirteyim. Maçın özeti açıkçası bu. Hala 3. sıradayız. Kesinlikle bu takım için 'Çalışmıyor' yorumunu yapamayız. Bu takımın üçüncü olması başarıdır.

    Ben bu takımın son maçında da ekibimle birlikte olacağım.

    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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