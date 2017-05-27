"Bu takımın 3. olması başarı"

Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor'la 1-1 berabere kalırken, Dick Advocaat 90 dakika sonunda zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

Advocaat'ın açıklamaları şu şekilde:

"ÖNCE BİZ, SONRA RAKİBİMİZ İYİYDİ"

İlk 35 dakika iyi bir görüntü ortaya koyduk,golü de bulduk ancak daha sonra Trabzonspor'a çok alan verdik. Bir şeyler üreten onlar gibiydi sahada...



"BU TAKIMIN 3. OLMASI BAŞARI"

Zorlandığımız bir karşılaşma oldu. Zorlandığımızı da son maçalarda görüyoruz. Ancak iyi bir takımla da oynadığımızı belirteyim. Maçın özeti açıkçası bu. Hala 3. sıradayız. Kesinlikle bu takım için 'Çalışmıyor' yorumunu yapamayız. Bu takımın üçüncü olması başarıdır.



Ben bu takımın son maçında da ekibimle birlikte olacağım.