 6 milyon €'yu veren Lens'i alır – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    6 milyon €'yu veren Lens'i alır

    6 milyon €'yu veren Lens'i alır

    Sunderland, Beşiktaş ve F.Bahçe’nin gündemindeki Hollandalıyı kiralamaya yanaşmıyor Şampiyonluk primi 300 bin TL...

    Taison'un Shakhtar'la sözleşme yenilemesinin ardından Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu kez derbisi yaşanıyor.

    Siyah-beyazlı yöneticilerin geçtiğimiz günlerde Lens'in menajerleriyle Kozyatağı'nda bir otelde buluştuğu ve oyuncuya yıllık 3.3 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Görüşmede, Hollandalı yıldızın kiralanması gündeme gelirken, teknik heyetin bu transferi mutlaka istediği vurgulandı.

    Fenerbahçe'de geçirdiği kiralık dönemin sonuna gelen Lens'in sarı-lacivertlilerden ise 4 yıllık sözleşme için toplamda 16 milyon Euro istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu transferi kiralama formülü ile bitirmek istediği ayrıca sarı-lacivertlilerin, oyuncunun ücret talebini çok bulduğu bildirildi.

    Lens'in kulübü Sunderland'in ise oyuncuyu tekrar kiralamaya sıcak bakmadığı ve 6 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ettiği ifade edildi. (Sabah)
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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