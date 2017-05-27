6 milyon €'yu veren Lens'i alır
Sunderland, Beşiktaş ve F.Bahçe’nin gündemindeki Hollandalıyı kiralamaya yanaşmıyor Şampiyonluk primi 300 bin TL...
Siyah-beyazlı yöneticilerin geçtiğimiz günlerde Lens'in menajerleriyle Kozyatağı'nda bir otelde buluştuğu ve oyuncuya yıllık 3.3 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Görüşmede, Hollandalı yıldızın kiralanması gündeme gelirken, teknik heyetin bu transferi mutlaka istediği vurgulandı.
Fenerbahçe'de geçirdiği kiralık dönemin sonuna gelen Lens'in sarı-lacivertlilerden ise 4 yıllık sözleşme için toplamda 16 milyon Euro istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu transferi kiralama formülü ile bitirmek istediği ayrıca sarı-lacivertlilerin, oyuncunun ücret talebini çok bulduğu bildirildi.
Lens'in kulübü Sunderland'in ise oyuncuyu tekrar kiralamaya sıcak bakmadığı ve 6 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ettiği ifade edildi. (Sabah)
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:56
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İtiraf etti: Evet
Toplam 1
Yorum
inde Gönülsüz adam . diğerleri gibi yatar artık.
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 9
Yorum
Özgür senden ümitli değiliz de jong 20 dk izlesem antremana almam sen 2.5 mil.euro sabit tolga 400 bin e oynarken sen 2 mil.euro sabit olmazsın
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 9
Yorum
GS Li defolup gidin Takım Türkiyede kazma futbolculara en çok para veren külüb hala 4.sıradayız.yine gidip yaşlı kazmalara milyon euroları vermeyn
6 milyon €'yu veren Lens'i alır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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