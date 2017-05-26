 Volkan&Emre de ifade verdi – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Volkan&Emre de ifade verdi

    Volkan&Emre de ifade verdi

    “Kaçak lüks araç” çetesinin araç satmaya çalıştığı , ve Tayfur Havutçu’nun da ifadelerine başvuruldu

    İstanbul'da lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçeli Volkan Şen, Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu ile teknik direktör Tayfur Havutçu da ifade verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na çağrılan Şen, Belözoğlu ve Havutçu, ifadeleri alındıktan sonra komutanlıktan ayrıldı. Çete üyelerinin söz konusu kişilere lüks araç satmayı teklif ettikleri ancak "ret" yanıtı aldıkları öğrenildi. Soruşturma kapsamında Fenerbahçeli Ozan Tufan da ifade vermişti.

    21 LÜKS ARACA EL KONDU
    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında liderlerinin N.E. adlı kişi olduğu ileri sürülen 101 şüpheli gözaltına alınmış, 46'sı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Savcılık 21 lüks araca el koşmuştu.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:22
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