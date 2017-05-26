 Trabzonspor maçı hazırlıkları sona erdi – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Trabzonspor maçı hazırlıkları sona erdi

    Trabzonspor maçı hazırlıkları sona erdi

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Futbolcuların iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları aktarıldı.

    Bu antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan , Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:37
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