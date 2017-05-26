Trabzonspor maçı hazırlıkları sona erdi
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları aktarıldı.
Bu antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:37
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Clichy’de yeşil ışık
Toplam 12
Yorum
austin tamam iyi futbolcu diyelim ama sag sol backin 31-32 e gomis 32 selçuk sneijder e bi de a.young olursa tkm çok gençleşir gerçekten
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18 milyon €’ya sizindir!
Toplam 24
Yorum
austin nasıl değerini çok katladı bizim açımızdan anlamadım adam bize 13 e filan geldi zaten hadi 15 e verdin eh işte kurtardın..
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Ada’da Lens için kapışma
Toplam 48
Yorum
bjk çok şişgoooo!!!
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