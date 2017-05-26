Topal kapattı
F.Bahçe’ye Trabzon maçı öncesi büyük şok! G.Birliği maçında dizinden sakatlanan M.Topal sezonu kapattı. Ozan da derbi de yok, Şener ise belirsiz. Orta saha çöktü!
ORTADA İKİ İHTİMAL VAR
Sıkıntı Topal'la sınırlı değil. Başakşehir'le oynanan kupa maçında arka adalesinden sakatlanan Ozan Tufan ile yine aynı maçta adalesindeki sakatlığı nükseden Şener Özbayraklı'dan da dev maç öncesi gelen haberler iyi değil. Ozan'ın Trabzonspor'a karşı kesin oynamayacağı belirtilirken, Şener'in az da olsa oynama ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Şener yetişmezse derbide sağ bek yine Hasan Ali'nin, solda ise İsmail oynayacak. Topal ve Ozan ile cezalı Alper'in yokluğunda ise orta alanda Neustadter-Josef- Salih ya da Josef-Salih-Aatıf üçlüsü görev yapacak.
Emre BOL
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:22
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Jesus Navas City'den ayrıldı
Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı
Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması
Toplam 7
Yorum
bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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