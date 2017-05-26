 Topal kapattı – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Topal kapattı

    Topal kapattı

    F.Bahçe’ye Trabzon maçı öncesi büyük şok! G.Birliği maçında dizinden sakatlanan M.Topal sezonu kapattı. Ozan da derbi de yok, Şener ise belirsiz. Orta saha çöktü!

    F.Bahçe, üçüncülük için büyük önem taşıyan Trabzonspor maçı öncesi kadro kurmakta sıkıntı çekiyor. Gençlerbirliği maçında sağ dizinden sakatlanan Mehmet Topal'ın hem ön, hem de çapraz bağlarında incelme olduğu, oynatılması halinde bağlarının kopabileceği bildirildi. Topal'ın kalan iki maçta oynatılmayacağı, sezonu kapattığı kaydedildi.

    ORTADA İKİ İHTİMAL VAR
    Sıkıntı Topal'la sınırlı değil. Başakşehir'le oynanan kupa maçında arka adalesinden sakatlanan Ozan Tufan ile yine aynı maçta adalesindeki sakatlığı nükseden Şener Özbayraklı'dan da dev maç öncesi gelen haberler iyi değil. Ozan'ın Trabzonspor'a karşı kesin oynamayacağı belirtilirken, Şener'in az da olsa oynama ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Şener yetişmezse derbide sağ bek yine Hasan Ali'nin, solda ise İsmail oynayacak. Topal ve Ozan ile cezalı Alper'in yokluğunda ise orta alanda Neustadter-Josef- Salih ya da Josef-Salih-Aatıf üçlüsü görev yapacak.

    Emre BOL
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Topal kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.