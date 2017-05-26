Topal kapattı

F.Bahçe’ye Trabzon maçı öncesi büyük şok! G.Birliği maçında dizinden sakatlanan M.Topal sezonu kapattı. Ozan da derbi de yok, Şener ise belirsiz. Orta saha çöktü!

F.Bahçe, üçüncülük için büyük önem taşıyan Trabzonspor maçı öncesi kadro kurmakta sıkıntı çekiyor. Gençlerbirliği maçında sağ dizinden sakatlanan Mehmet Topal'ın hem ön, hem de çapraz bağlarında incelme olduğu, oynatılması halinde bağlarının kopabileceği bildirildi. Topal'ın kalan iki maçta oynatılmayacağı, sezonu kapattığı kaydedildi.



ORTADA İKİ İHTİMAL VAR

Sıkıntı Topal'la sınırlı değil. Başakşehir'le oynanan kupa maçında arka adalesinden sakatlanan Ozan Tufan ile yine aynı maçta adalesindeki sakatlığı nükseden Şener Özbayraklı'dan da dev maç öncesi gelen haberler iyi değil. Ozan'ın Trabzonspor'a karşı kesin oynamayacağı belirtilirken, Şener'in az da olsa oynama ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Şener yetişmezse derbide sağ bek yine Hasan Ali'nin, solda ise İsmail oynayacak. Topal ve Ozan ile cezalı Alper'in yokluğunda ise orta alanda Neustadter-Josef- Salih ya da Josef-Salih-Aatıf üçlüsü görev yapacak.



Emre BOL