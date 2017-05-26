‘Şampiyon’ ürünler

Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın başarısını yansıtan özel ürünlerin satışı, Fenerium'da başladı. Tişört, kupa, şal ve şapkanın yanı sıra farklı ürün gruplarının yer aldığı özel koleksiyona, taraftarların Fenerium mağazalarından ve internet sitesinden ulaşabileceği kaydedildi.