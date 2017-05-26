 ‘Şampiyon’ ürünler – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    ‘Şampiyon’ ürünler

    ‘Şampiyon’ ürünler
    Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın başarısını yansıtan özel ürünlerin satışı, Fenerium'da başladı. Tişört, kupa, şal ve şapkanın yanı sıra farklı ürün gruplarının yer aldığı özel koleksiyona, taraftarların Fenerium mağazalarından ve internet sitesinden ulaşabileceği kaydedildi.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:14
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