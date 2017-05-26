 Ruslan, F.Bahçe’de zorlanır – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Ruslan, F.Bahçe’de zorlanır

    Ruslan, F.Bahçe’de zorlanır
    F.BAHÇE'nin peşinden koştuğu ileri sürülen Shakhtar'lı 'nin, transfer edilmesi halinde ikinci bir Karavaiev olacağı iddia edildi. Zorya'nın menajeri Yuri Vernydub, "Ruslan, Karavaiev'in şans bulamadığı F.Bahçe'de zorlanır" dedi.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:52
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