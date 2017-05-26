 ‘Kjaer için sır veremem’ – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    ‘Kjaer için sır veremem’

    ‘Kjaer için sır veremem’
    F.Bahçe yönetimi Simon Kjaer'e yana döne takım arıyor ancak şu ana kadar kulübün kapısını resmi bir teklifle çalan yok. Danimarkalı oyuncuya Marsilya'dan sonra İnter'in talip olduğu iddia edildi. FC İnter News'e konuşan menajeri Mikkel Beck ise sır vermedi, "Bu konuda kimseye bilgi veremem" dedi.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
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