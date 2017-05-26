 Kanarya non-stop – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Kanarya non-stop

    Kanarya non-stop
    Trabzonspor maçı hazırlıklarını eksik bir kadro ile devam ettiren , dün 1 saat 20 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcular, çalışmayı çift kale maçla sonlandırdı. Kanarya, hazırlıklarını bugün tamamlayacak.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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