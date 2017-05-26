İnfantino hayran kaldı

F.Bahçe'ye Avrupa Ligi ikinci turundan eleyen Krasnodar'ın maçlarını yaptığı ve dünyanın en teknolojik stadı gösterilen Krasnodar Arena iki önemli konuğu ağırladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türk şirketi ESTA'nın inşa ettiği stadı ziyaret etti. Infantino, Konfederasyon Kupası ve 2018 Dünya Kupası maçları oynanacağı stada hayran kaldı.