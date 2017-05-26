Fenerbahçe minik konukları ağırladı

Sarı-lacivertlilerin dünkü idmanını çocuklar şenlendirdi.

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler antrenmanı izledi. Basketbolcuların şampiyonluk maçını izlerken çekilen fotoğraflarıyla ünlenen Siirtli çocuklar Muhammet Ali Kol ile Birdal Üzer de futbolcularla buluşup fotoğraf çektirdi. Muhammet ile Birdal, stadı da gezdi.