 Dünya Wiel’e güzel! – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Dünya Wiel’e güzel!

    Dünya Wiel’e güzel!
    Kadro dışı bırakılan Gregory , kafasına göre takılıyor! Takımla idmanlara alınmayan Hollandalı futbolcu salonda tek başına çalışıyor. Kimseyle irtibatı olmayan, vatandaşları Robin van Persie ve Lens'in bile yan yana gelmemeye çalıştığı oyuncu, sezonun kalan bölümünü de bu şekilde yan gelip yatarak tamamlayacak!
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:22
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