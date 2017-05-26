 Ben Arfa derbisi – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    derbisi

    Ben Arfa derbisi

    L’Equipe gazetesi, Roma ve Milan’ın PSG’de aradığını bulamayan Fransız yıldızın peşine düştüğünü, Türkiye’den Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın da devreye girdiğini yazdı

    Valbuena'nın Fenerbahçe ile anlaştığını tüm dünyaya duyuran Fransız L'Equipe gazetesi, bomba bir iddia daha ortaya attı. Gazetenin haberine göre, sarı-lacivertliler bir büyük yıldızın daha peşinde: Hatem Ben Arfa! Ancak F.Bahçe'nin bu transferde büyük rakipleri var. Söz konusu gazete, Sevilla'dan ayrılıp Roma'da sportif direktörlük görevine başlayan Monchi'nin, Fransız yıldızı transfer etmeye çalıştığını duyururken, yarışa Milan'la birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da katıldığını iddia etti. Ayrıca Çinli kulüplerinin de 'nın peşinde olduğu aktarıldı. Eğer Fenerbahçe, Ben Arfa yarışını kazanırsa orta sahasına Mehmet Ekici ve Valbuena'dan sonra ofansif gücü yüksek bir isim daha kazandırmış olacak. Fo - tomaç'ın ulaştığı bazı kaynaklar, sarı-lacivertlilerin Ben Arfa girişimini doğrularken, "Sadece Hatem Ben Arfa değil, Fenerbahçe'nin listesinde birçok yıldız adayı daha var" bilgisini paylaştılar.

    KARTAL'A LÜKS KAÇAR
    Beşiktaş'ın 30 yaşındaki oyuncu ile ilgisi ise doğrulanamadı. Orta sahada Oğuzhan ve Talisca gibi iki büyük yıldızı olan siyah-beyazlı ekip için Ben Arfa lüks kaçsa da transferde usta manevralar yapan siyah-beyazlı ekibin sürpriz bir girişimde bulunmuş olabileceği gözardı edilmiyor.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
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