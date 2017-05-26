Ben Arfa derbisi
L’Equipe gazetesi, Roma ve Milan’ın PSG’de aradığını bulamayan Fransız yıldızın peşine düştüğünü, Türkiye’den Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın da devreye girdiğini yazdı
KARTAL'A LÜKS KAÇAR
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki oyuncu ile ilgisi ise doğrulanamadı. Orta sahada Oğuzhan ve Talisca gibi iki büyük yıldızı olan siyah-beyazlı ekip için Ben Arfa lüks kaçsa da transferde usta manevralar yapan siyah-beyazlı ekibin sürpriz bir girişimde bulunmuş olabileceği gözardı edilmiyor.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:38
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Jesus Navas City'den ayrıldı
Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı
Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması
Toplam 7
Yorum
bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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