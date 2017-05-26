 Aziz Yıldırım’a seyirden men – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    ’a seyirden men

    Aziz Yıldırım’a seyirden men

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, F.Bahçe Başkanı hakkında Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında, "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbiri uygulanması için emniyete yazı gönderdi.

    Savcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, Yıldırım'ın "kasten yaralama" eyleminin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 17. maddesine aykırılık oluşturduğu için aynı yasanın 18/3. maddesi gereğince "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbiri uygulanması için talimat verdi. Savcılığın ifadeye çağırdığı , hiçbir salona ve stada giremeyecek.

    6 AY CEZA KESİLMİŞTİ
    Aziz Yıldırım, kendilerini salona almamakla ve oyuncularını ayartmakla suçladığı Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ü basketbol bayanlar final ilk maçı öncesi tokatlamıştı. Yıldırım, bu eylemi nedeniyle federasyonundan 6 ay ceza almıştı.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:21
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