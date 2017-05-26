Aziz Yıldırım’a seyirden men
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında, "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbiri uygulanması için emniyete yazı gönderdi.
6 AY CEZA KESİLMİŞTİ
Aziz Yıldırım, kendilerini salona almamakla ve oyuncularını ayartmakla suçladığı Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ü basketbol bayanlar final ilk maçı öncesi tokatlamıştı. Yıldırım, bu eylemi nedeniyle federasyonundan 6 ay ceza almıştı.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:21
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Jesus Navas City'den ayrıldı
Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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Toplam 7
Yorum
bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
Aziz Yıldırım’a seyirden men haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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