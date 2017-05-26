 Advocaat’a randevu yok – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Advocaat’a randevu yok

    Advocaat’a randevu yok
    Hollanda Milli Takımı'nın başına getirilen Dick Advocaat, bir an önce yeni görevine başlamak istiyor. Ancak bunun için başkan Aziz Yıldırım'ın onayı gerekiyor. Sarı-lacivertli hocanın konuyu görüşmek için Yıldırım'dan randevu istediği ancak başkanın buna bir yanıt vermediği ortaya çıktı. Fenerbahçe bu hafta üçüncülüğü garanti ederse, Advocaat'a Aziz Yıldırım'dan izin çıkması bekleniyor, aksi halde sezon sonunu bekleyecek.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
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