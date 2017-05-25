Veselinovic’e son görev

Vefat eden Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörü Todor Veselinovic, Sırbistan'da son yolculuğuna uğurlandı. 87 yaşında hayatını kaybeden Veselinovic'in cenaze törenine Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı eski futbolculardan Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Ismail Kartal, Turan Sofuoğlu, Hakan Tecimer, Şenol Ustaömer, Nurettin Yıldız ve Serdar Şenkaya da katıldı.