Van Persie ve Fernandao ile devam edebilir!

Forvet transferinde uçuk rakamları gören Fenerbahçe yönetiminde, "Seneye Van Persie ve Fernandao'yla devam mı etsek?" konusu konuşulmaya başlandı. Haberiniz olsun! Yani keseye göre bir forvet bulamazlarlarsa golcü transferinden vazgeçilecek. İşe bakın, Eto'o'yu Antalyaspor, Vagner Love'yu Alanyaspor alıyor, siz de bütün sezon attıkları golleri izliyorsunuz! Hey benim Fenerbahçem...