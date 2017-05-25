 ‘Sosa için teklif almadık’ – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    ‘Sosa için teklif almadık’

    ‘Sosa için teklif almadık’
    Jose Sosa'nın menajeri Favio Bilardo, Fenerbahçe'nin istediği belirtilen Arjantinli oyuncu için kendilerine resmi bir teklif gelmediğini açıkladı. Bilardo, "Sosa'nın istediği Milan'da kalmak. Bunu daha önce de söylemiştim. Türkiye hakkında birçok şey konuşuluyor ancak bize gelen hiçbir resmi teklif olmadı" diye konuştu.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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