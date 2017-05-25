 Smolov’un fiyatı 20 milyon euro! – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Smolov’un fiyatı 20 milyon euro!

    Smolov’un fiyatı 20 milyon euro!
    Taison'daki sıkıntı Smolov için de geçerli. Kulübü 20 milyon euro bonservis istiyor. Ukrayna ve Rusya pazarından iyi oyuncu alabilmek çok zor. Zira kulüp başkanlarının hepsi milyarder. Hepsi tok satıcı! Bir örnek vereyim. Geçtiğimiz yıllarda Luiz Adriano'nun sözleşmesinin bitmesine de 6 ay kalmıştı. O dönemde Fenerbahçe 6 milyon euro önermesine karşın Shakhtar satmadı. Ancak Karavayev gibi B sınıfı oyuncuları düşük bedellerle oradan alabiyorsunuz.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
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