Smolov’un fiyatı 20 milyon euro!

Taison'daki sıkıntı Smolov için de geçerli. Kulübü 20 milyon euro bonservis istiyor. Ukrayna ve Rusya pazarından iyi oyuncu alabilmek çok zor. Zira kulüp başkanlarının hepsi milyarder. Hepsi tok satıcı! Bir örnek vereyim. Geçtiğimiz yıllarda Luiz Adriano'nun sözleşmesinin bitmesine de 6 ay kalmıştı. O dönemde Fenerbahçe 6 milyon euro önermesine karşın Shakhtar satmadı. Ancak Karavayev gibi B sınıfı oyuncuları düşük bedellerle oradan alabiyorsunuz.