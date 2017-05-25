Jesus Navas City'den ayrıldı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jesus Navas, Manchester City'den ayrıldı. Manchester City, Jesus Navas'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.



4 ADAY VAR

Milan, İnter ve Sevilla'nın yanı sıra F.Bahçe'nin de 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu gündeminde tuttuğu iddia ediliyor. İspanyol basını, Navas'ın eski kulübü Sevilla'ya daha yakın durduğunu, F.Bahçe, Milan ve İnter'in şansının az olduğunu yazıyor.



İngilizler de Fenerbahçe'nin Jesus Navas'ı transfer etmek istediğini iddia etti. Ancak konuşulan rakamlar gerçeklikten uzak görünüyor. Pep Guardiola'nın 20 karşılaşmada 957 dakika görev verdiği Navas'ı devre arasında elinden çıkarmak isteyen Manchester City yönetiminin, 20 milyon euro bonservis istediği ileri sürüldü.



RAKAM ÇOK UÇUK

Fenerbahçe'nin bu parayı vermesi imkansız. Milan, İnter ve Sevilla için de öyle... Jesus Navas'ı transfer etmek isteyen bu dört kulübün, değişik kiralama ve satın alma seçenekleriyle City ile masaya oturduğu, oyuncunun ise düzenli oynamak için tüm seçenekleri değerlendirdiği vurgulanıyor.



1 AY ÖNCE DEŞİFRE OLMUŞTU

İspanyol AS gazetesi, geçen aralık ayının başında Fenerbahçe'nin Navas için 4 yıllık bir teklif yaptığını yazmıştı. İngiliz TalkSpor radyosu da İspanyol kanat oyuncusunun devre arasında sarı-lacivertli takımın yolunu tutabileceğini duyurmuştu. Sıkı rakipleri olan Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmesi oldukça zor görünüyor. Navas'ın transfer edilmesi halinde Lens'in sol kanata geçeceği, yeni transfer Karavayev'in ise bu iki isme alternatif olacağı belirtiliyor. Kanarya, Shakhtar'ın sol açığı Taison'la da ilgileniyor..