Valbuena F.Bahçe'de!
Sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici’den sonra ikinci transferini de yaptı. Dünyaca ünlü L’equipe gazetesi, çıkan iddiaları doğruladı. Lyon’lu maestronun, F.Bahçe’nin sezon başına 3 milyon euro’dan 3 yıllık teklifini kabul ettiği duyuruldu.
İMZA TRANSFER SEZONUNDA
Haberde, daha genç futbolcularla yola devam etme kararı alan Lyon'un, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Valbuena'ya engel olmayacağı bildirildi. İmzaların transfer sezonu açıldığında atılacağı kaydedilirken, Lyon'un 2 milyon euro bonservis bedeline razı olacağı tahmin ediliyor.
43 MAÇTA 10 GOL-8 ASiST
On numara mevkiinin yanı sıra kanatlarda da oynayabilme özelliklerine sahip olan Valbuena, bu sezon toplamda 43 kez Lyon forması giydi, 10 gol ve 8 asist kaydetti. F.Bahçe'ye daha önce 3 kez "Hayır" diyen Valbuena, Avrupa Ligi çeyrek final maçlarında Beşiktaş karşısında her iki maçta da forma giymiş ve gösterdiği performansla alkış almıştı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:35
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Yastayız!
Toplam 9
Yorum
öğretici bir gram gururun varsa istifa edersin ! hiçmi utanman yok senin ? bütün GS taraftarı senden nefret ediyor sen hala inatla duruyorsun !
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İtalyan işi Tolgay
Toplam 17
Yorum
TCelcius Tolgay 15 m altında ozi 20 m altında asla SATILMAMALI.Seneye beşiktaş orta sahası dehşet olacak tolgay ozi talisca.HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK.
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Çin teklifi Süren’den
Toplam 10
Yorum
HASAN DİKTAŞ GALATASARAYLILAR KIZMASIN ÇİN OLAYINI CIKARAN ONLAR DEMEKKİ SIKINTI BUYUK NIYE GIZLIYORLARKİ BORC COK ODEME GUCU YOK ...CARE NE.
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