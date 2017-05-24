Valbeuna F.Bahçe'de!
Sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici’den sonra ikinci transferini de yaptı. Dünyaca ünlü L’equipe gazetesi, çıkan iddiaları doğruladı. Lyon’lu maestronun, F.Bahçe’nin sezon başına 3 milyon euro’dan 3 yıllık teklifini kabul ettiği duyuruldu.
İMZA TRANSFER SEZONUNDA
Haberde, daha genç futbolcularla yola devam etme kararı alan Lyon'un, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Valbuena'ya engel olmayacağı bildirildi. İmzaların transfer sezonu açıldığında atılacağı kaydedilirken, Lyon'un 2 milyon euro bonservis bedeline razı olacağı tahmin ediliyor.
43 MAÇTA 10 GOL-8 ASiST
On numara mevkiinin yanı sıra kanatlarda da oynayabilme özelliklerine sahip olan Valbuena, bu sezon toplamda 43 kez Lyon forması giydi, 10 gol ve 8 asist kaydetti. F.Bahçe'ye daha önce 3 kez "Hayır" diyen Valbuena, Avrupa Ligi çeyrek final maçlarında Beşiktaş karşısında her iki maçta da forma giymiş ve gösterdiği performansla alkış almıştı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:48
-
5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
-
Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
-
5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
Valbeuna F.Bahçe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.