 Valbeuna F.Bahçe'de! – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Valbeuna F.Bahçe'de!

    Valbeuna F.Bahçe'de!

    Sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici’den sonra ikinci transferini de yaptı. Dünyaca ünlü L’equipe gazetesi, çıkan iddiaları doğruladı. Lyon’lu maestronun, F.Bahçe’nin sezon başına 3 milyon euro’dan 3 yıllık teklifini kabul ettiği duyuruldu.

    , Mehmet Ekici'den sonra bir yıldızı daha renklerine katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Lyon'da top koşturan Mathieu Valbuena ile her konuda anlaştı. Daha önce RMC radyosunun duyurduğu haber, ünlü L'equipe gazetesi tarafından da doğrulandı. Fransa 'nın en saygın yayın organlarından olan gazete, Lyon yönetiminin Valbuena'yı yeni sezonda istemediğini yazarken, 32 yaşındaki futbolcunun yıllığı 3 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme karşılığında Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı.

    İMZA TRANSFER SEZONUNDA
    Haberde, daha genç futbolcularla yola devam etme kararı alan Lyon'un, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen 'ya engel olmayacağı bildirildi. İmzaların transfer sezonu açıldığında atılacağı kaydedilirken, Lyon'un 2 milyon euro bonservis bedeline razı olacağı tahmin ediliyor.

    43 MAÇTA 10 GOL-8 ASiST
    On numara mevkiinin yanı sıra kanatlarda da oynayabilme özelliklerine sahip olan Valbuena, bu sezon toplamda 43 kez Lyon forması giydi, 10 gol ve 8 asist kaydetti. F.Bahçe'ye daha önce 3 kez "Hayır" diyen Valbuena, Avrupa Ligi çeyrek final maçlarında Beşiktaş karşısında her iki maçta da forma giymiş ve gösterdiği performansla alkış almıştı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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