Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, ligde Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Teknik Direktör Advocaat yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Gençlerbirliği karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:40
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 21
Yorum
no name adam sözleşmeyi blerek uzatmadı,gs bu adamdan para kazanamaz,bunun tek derdi bedavaya ingiltereye gitmek
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 21
Yorum
defg 15 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay alırsak hemen satın! rodrigues ve sinan kanatlarda olur bize 1.sınıf 1 forvet 2 ortasaha alın
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Muslera Lazio’ya
Toplam 16
Yorum
uA muslera sözleşmesini beş yıl daha uzatacak bi yere gittiği yok :)))
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