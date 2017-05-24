 Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

    Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

    Fenerbahçe, ligde Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

    Teknik Direktör Advocaat yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Gençlerbirliği karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı.

    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:40
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