Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Advocaat yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Gençlerbirliği karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı.