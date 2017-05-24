Sola İsmaila Sarr

Kanatlara iki transfer yapmak isteyen Kanarya, Metz’in 19’luk yıldızını da gündeme aldı. Önder Fırat ilk sıcak teması sağladı

Yeni sezona en az 7-8 transfer yaparak girmek isteyen Fenerbahçe, her iki kanata da birer oyuncu almayı planlıyor. Birçok isim gündeme geliyor. Listede Shakhtar Donetsk'li Taison (sol) ve Dinamo Kiev'li Yarmolenko (sağ) gibi ünlü yıldızlar da var. Bu kez daha sürpriz bir isim gündeme geldi, Metz'te forma giyen Senegalli İsmaila Sarr'ın da yakın takibe alındığı ortaya çıktı. Fransız ekibinin formasıyla bu sezon 31 maçta 5 gol ve 5 asistle oynayan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için ilk teması yönetici Önder Fırat'ın sağladığı ortaya çıktı. Fırat'ın birkaç hafta önce Fransa'ya yaptığı seyahatte oyuncunun menajer Pierre Frelot ile bir araya geldiği bildirildi. Sarr'ın piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gözükse de Metz'in bu oyuncuyu 4-5 milyon euro'dan aşağıya satmayacağı belirtiliyor.