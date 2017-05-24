Ozan'a gözaltı şoku!
Yasa dışı yollarla ülkeye lüks otomobil sokan bir çeteye yönelik yapılan operasyonda Ozan Tufan dahil 101 kişi gözaltına alındı. Sahip olduğu aracın 3. sahibi olan genç oyuncu, İl Jandarma Komutanlığı’nda müşteki sıfatıyla ifade verdikten sonra serbest bırakıldı
Şikayetçi olacak
Burada müşteki sıfatıyla ifade veren sarı-lacivertli futbolcu öğlen saatlerinde serbest bırakıldı. Otomobili bir arkadaşından aldığı ve aracın üçüncü sahibi olduğu kaydedilen Ozan Tufan'ın ülkeye kaçak yollarla araç sokan bu çeteden şikayetçi olacağı duyuruldu.
Vergi ile ilgili sorular soruldu
Konuyla ilgili F.Bahçe'den de açıklama yapıldı. Genç oyuncunun mağdur durumda olduğu belirtilen açıklamada "Yüzlerce kişinin ifadesinin alınacağı operasyon kapsamında Ozan Tufan, 2. el aldığı bir aracın ilk sahibinin, aracı vergilendirmesi ile ilgili sorularla muhatap olmuş, dosyada mağdur durumda olan futbolcumuz yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Müdürlüğü'nden ayrılmıştır" denildi.
Maserati'si çok konuşulmuştu
Ozan, Mart 2017'de yeni aldığı belirtilen Maserati ile gündeme gelmişti. Söz konusu haberlerde "Ozan Tufan'ın yeni aldığı 750 bin lira değerindeki Maserati otomobiline nişanlısı ve kendi isimlerinin baş harflerinden oluşan 'SOT' plaka yazdırdığı belirtiliyordu. Ayrıca soruşturma kapsamında 46 otomobil galerisinin mercek altına alındığı öğrenildi
Selçuk ve Sabri de ayNı şoku yaşamıştı
Daha önce 2012 yılında yapılan bir operasyonda Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin gibi futbolcuların da araçlarının kaçak olduğu tespit edilmiş ve otomobillerine el konulmuştu.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
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