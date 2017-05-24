Ozan'a gözaltı şoku!

Yasa dışı yollarla ülkeye lüks otomobil sokan bir çeteye yönelik yapılan operasyonda Ozan Tufan dahil 101 kişi gözaltına alındı. Sahip olduğu aracın 3. sahibi olan genç oyuncu, İl Jandarma Komutanlığı’nda müşteki sıfatıyla ifade verdikten sonra serbest bırakıldı

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kaçak lüks araç operasyonu kapsamında dün sabah gözaltına alındı. Sigara kaçakçılığı nedeniyle başlatılan teknik takip sonucu bazı şüpheliler teknik takibe alındı. Bu sırada, lüks araçları yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getiren şüphelilere ulaşıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde, gümrük kaçağı lüks otomobil sahiplerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi ve çok sayıda adreste gözaltı yapıldı. Opera syon kapsamında 101 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada adı geçen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan dahil 55 kişi ifade alınması için Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.



Şikayetçi olacak

Burada müşteki sıfatıyla ifade veren sarı-lacivertli futbolcu öğlen saatlerinde serbest bırakıldı. Otomobili bir arkadaşından aldığı ve aracın üçüncü sahibi olduğu kaydedilen Ozan Tufan'ın ülkeye kaçak yollarla araç sokan bu çeteden şikayetçi olacağı duyuruldu.



Vergi ile ilgili sorular soruldu

Konuyla ilgili F.Bahçe'den de açıklama yapıldı. Genç oyuncunun mağdur durumda olduğu belirtilen açıklamada "Yüzlerce kişinin ifadesinin alınacağı operasyon kapsamında Ozan Tufan, 2. el aldığı bir aracın ilk sahibinin, aracı vergilendirmesi ile ilgili sorularla muhatap olmuş, dosyada mağdur durumda olan futbolcumuz yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Müdürlüğü'nden ayrılmıştır" denildi.



Maserati'si çok konuşulmuştu

Ozan, Mart 2017'de yeni aldığı belirtilen Maserati ile gündeme gelmişti. Söz konusu haberlerde "Ozan Tufan'ın yeni aldığı 750 bin lira değerindeki Maserati otomobiline nişanlısı ve kendi isimlerinin baş harflerinden oluşan 'SOT' plaka yazdırdığı belirtiliyordu. Ayrıca soruşturma kapsamında 46 otomobil galerisinin mercek altına alındığı öğrenildi



Selçuk ve Sabri de ayNı şoku yaşamıştı

Daha önce 2012 yılında yapılan bir operasyonda Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin gibi futbolcuların da araçlarının kaçak olduğu tespit edilmiş ve otomobillerine el konulmuştu.