 ‘Önemli galibiyet’ – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ‘Önemli galibiyet’

    ‘Önemli galibiyet’
    Skrtel, G.Birliği karşısında üçüncülük yarışı için çok değerli olan bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sarı- lacivertlilerin Slovak futbolcusu, "Maçı çevirmemiz önemliydi. Belki güzel oynamadık ama iyi mücadele ettik. Trabzonspor'u da mağlup edip bu galibiyeti anlamlı hale getirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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