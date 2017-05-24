‘Önemli galibiyet’

Skrtel, G.Birliği karşısında üçüncülük yarışı için çok değerli olan bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sarı- lacivertlilerin Slovak futbolcusu, "Maçı çevirmemiz önemliydi. Belki güzel oynamadık ama iyi mücadele ettik. Trabzonspor'u da mağlup edip bu galibiyeti anlamlı hale getirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.