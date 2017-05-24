 Kuyt’ın açtığı Fenerium yandı – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Kuyt’ın açtığı Fenerium yandı

    Kuyt’ın açtığı Fenerium yandı
    Fenerbahçe'nin üç yıl önce Hollanda'nın Rotterdam kentinde eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın katılımıyla açtığı Fenerium mağazasında yangın çıktığı bildirildi. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ifade edilirken, kontrol altına alınan yangın sonrasında mağazada oldukça fazla maddi hasarın meydana geldiği dile getirildi.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:11
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