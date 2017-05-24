Kjaer’in menajeri o tesislerde!

Danimarkalı oyuncu Marsilya ve Lyon’un da listesine girdi. Menajeri Beck, Marsilya’nın tesislerinde görüldü

Kanarya'nın yıldız stoperi Simon Kjaer'e Fransa Ligi'nden talipler var. L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre Marsilya ile Lyon, Danimarkalı stoperi transfer listelerine aldı. Kjaer'in menajeri Mikkel Beck'in birkaç gün önce Marsilya tesislerinde görüldüğü, Fenerbahçe'nin bu transfer için 10-15 milyon euro arası bir bedel belirlediği iddia ediliyor. Lyon'da ise Nikolas Nkoulou ve Mapou Yanga- Mbiwa'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Kjaer'in isminin gündeme geldiği ifade edildi. Bu arada Villarreal'dan Mateo Musacchio'yla anlaşan Milan, Kjaer'den tamamen vazgeçti.



AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

Fenerbahçe'nin satıp transferler için kaynak oluşturmak istediği Kjaer'in de ayrılma fikrini iyice kafasına soktuğu ancak beklediği net teklifleri alamadığı için gergin olduğu öğrenildi. Danimarkalı oyuncunun, menajeri Mikkel Beck'le telefonda zaman zaman sert tartışmalar yaşadığı da gelen haberler arasında.