Kjaer’in menajeri o tesislerde!
Danimarkalı oyuncu Marsilya ve Lyon’un da listesine girdi. Menajeri Beck, Marsilya’nın tesislerinde görüldü
AYRILMAYI KAFASINA KOYDU
Fenerbahçe'nin satıp transferler için kaynak oluşturmak istediği Kjaer'in de ayrılma fikrini iyice kafasına soktuğu ancak beklediği net teklifleri alamadığı için gergin olduğu öğrenildi. Danimarkalı oyuncunun, menajeri Mikkel Beck'le telefonda zaman zaman sert tartışmalar yaşadığı da gelen haberler arasında.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:53
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
Kjaer’in menajeri o tesislerde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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