 Kimseye hala ‘Git’ denilmedi – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Kimseye hala ‘Git’ denilmedi

    Kimseye hala ‘Git’ denilmedi
    Sezon boyunca sıkça eleştirilip lig bitiminde gönderileceği söylenen Emenike, G.Birliği maçı sonrası "İsterlerse kalırım" demişti. Gelen haberlere göre Emenike ve Wiel dahil takımda düşünülmeyen hiçbir futbolcuya kulüp bulması yönünde bir tebliğ yapılmadığı belirtildi. Bu isimler için kalan 2 haftada gösterecekleri performansa göre hareket edileceği kaydedildi.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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