Kimseye hala ‘Git’ denilmedi

Sezon boyunca sıkça eleştirilip lig bitiminde gönderileceği söylenen Emenike, G.Birliği maçı sonrası "İsterlerse kalırım" demişti. Gelen haberlere göre Emenike ve Wiel dahil takımda düşünülmeyen hiçbir futbolcuya kulüp bulması yönünde bir tebliğ yapılmadığı belirtildi. Bu isimler için kalan 2 haftada gösterecekleri performansa göre hareket edileceği kaydedildi.