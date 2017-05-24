Kaleye yeni aday

Volkan Demirel'le rekabet edecek bir kaleci arayan F.Bahçe, Udinese'nin Yunan file bekçisi Orestis Karnezis ile Arsenal'in Kolombiyalı eldiveni David Ospina'yı gündemine almıştı. Hedefteki bir başka isim ise Roma'da beklediğini bulamayan Alisson Becker. Fabian Szcecsny'nin arkasında sezon boyunca bir Serie A maçında bile forma bulamayan 24 yaşındaki Brezilyalı kaleci için Roma ile temas kurulduğu ve kiralanması için görüşmeler yapıldığı bildirildi.