 Kaleye yeni aday – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kaleye yeni aday

    Kaleye yeni aday
    Volkan Demirel'le rekabet edecek bir kaleci arayan F.Bahçe, Udinese'nin Yunan file bekçisi Orestis Karnezis ile Arsenal'in Kolombiyalı eldiveni David Ospina'yı gündemine almıştı. Hedefteki bir başka isim ise Roma'da beklediğini bulamayan Alisson Becker. Fabian Szcecsny'nin arkasında sezon boyunca bir Serie A maçında bile forma bulamayan 24 yaşındaki Brezilyalı kaleci için Roma ile temas kurulduğu ve kiralanması için görüşmeler yapıldığı bildirildi.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaleye yeni aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.