Garantile ve git

F.Bahçe, Trabzon’u yener; G.Saray da Antalya’da takılırsa, üçüncülük garanti olacak ve Advocaat’a bir hafta kala Hollanda’ya gitme izni çıkacak

Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Dick Advocaat, yeni görevine hemen başlamak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kararı başkan verecek" diyerek bu isteğini yinelemişti. Advocaat, Trabzonspor maçı sonrası ülkesine dönebilir. Başkan Aziz Yıldırım buna izin verecek ama tek şartla: Maç kazanılır, Galatasaray da deplasmanda Antalyaspor'a takılırsa... Zira F.Bahçe, bu durumda son hafta maçları öncesi lig üçüncülüğünü garantiliyor.



Emre BOL