Gabigol’den özür

F.Bahçe'nin transferde çok peşinden koştuğu İnter'li Gabriel Barbosa, Lazio maçında oyuna dahil olmadığı için soyunma odasına gidince büyük tepki görmüştü. Gabigol, sosyal medyadan yayınladığı mesajla özür dilerken, "Sakince düşündüm ve bu davranışın spor ruhuna aykırı olduğunu fark ettim" dedi.