Feyenoord’dan Persie açıklaması

Hollanda Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayan Feyenoord'da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Van Persie'yi transfer edecekleri haberleri hakkında açıklama yaptı. Bronckhorst, "Van Persie; geçmişiyle, başardıklarıyla ve halen gösterdiği performansla kesinlikle Feyenoord'a uyar" derken, bu transfere açık kapı bıraktı.



RVP'DEN 10 PUAN

Robin van Persie, bu sezon Fenerbahçe'ye tek başına 10 puan kazandırdı. Ankara'da 1-1 biten Osmanlı maçındaki beraberlik golünü atan, Kadıköy'de 2-0 kazanılan G.Saray derbisinde duble yapan Hollandalı yıldız, deplasmanda 1-0 kazanılan Karabük maçını kazandıran golü de atan isimdi. RvP son olarak başkentte G.Birliği filelerini 2 kez sarsarak maçın 2-1 kazanılmasını sağladı.