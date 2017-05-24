 Feyenoord’dan Persie açıklaması – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Feyenoord’dan Persie açıklaması

    Feyenoord’dan Persie açıklaması
    Hollanda Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayan Feyenoord'da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Van Persie'yi transfer edecekleri haberleri hakkında açıklama yaptı. Bronckhorst, "Van Persie; geçmişiyle, başardıklarıyla ve halen gösterdiği performansla kesinlikle Feyenoord'a uyar" derken, bu transfere açık kapı bıraktı.

    RVP'DEN 10 PUAN
    Robin van Persie, bu sezon Fenerbahçe'ye tek başına 10 puan kazandırdı. Ankara'da 1-1 biten Osmanlı maçındaki beraberlik golünü atan, Kadıköy'de 2-0 kazanılan G.Saray derbisinde duble yapan Hollandalı yıldız, deplasmanda 1-0 kazanılan Karabük maçını kazandıran golü de atan isimdi. RvP son olarak başkentte G.Birliği filelerini 2 kez sarsarak maçın 2-1 kazanılmasını sağladı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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