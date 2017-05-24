 Fenerbahçe'den Siirtli çocuklara davet – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    'den Siirtli çocuklara davet

    Fenerbahçe'den Siirtli çocuklara davet

    Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek şampiyon oldukları maçı izlerken çekilen fotoğraflarıyla ilgi gören Siirtli çocuklar Muhammet Ali Kol ile Birdal Üzer'i, İstanbul'a davet etti.

    Siirt Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan dev ekranda, bayrağına uzanarak çekilen fotoğrafları beğeni toplayan çocuklar, sarı-lacivertli kulübün daveti üzerine Diyarbakır Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a gitti.

    Siirtli çocuklar, Spor Toto Basketbol Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Tofaş arasında oynanacak karşılaşmayı yerinde izleyecek.

    Maçı izlerken Anadolu Ajansının çektiği fotoğrafın gazetelerde ve sosyal medyada geniş yer aldığını belirten 6. sınıf öğrencisi Muhammet, Fenerbahçe'ye sundukları imkandan dolayı teşekkür etti.

    Birdal ise dev ekranda izledikleri sarı-lacivertli basketbolcuları sahada canlı izleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:07
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