Fenerbahçe'den Siirtli çocuklara davet
Fenerbahçe Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek şampiyon oldukları maçı izlerken çekilen fotoğraflarıyla ilgi gören Siirtli çocuklar Muhammet Ali Kol ile Birdal Üzer'i, İstanbul'a davet etti.
Siirt Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan dev ekranda, Fenerbahçe bayrağına uzanarak çekilen fotoğrafları beğeni toplayan çocuklar, sarı-lacivertli kulübün daveti üzerine Diyarbakır Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a gitti.
Siirtli çocuklar, Spor Toto Basketbol Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Tofaş arasında oynanacak karşılaşmayı yerinde izleyecek.
Maçı izlerken Anadolu Ajansının çektiği fotoğrafın gazetelerde ve sosyal medyada geniş yer aldığını belirten 6. sınıf öğrencisi Muhammet, Fenerbahçe'ye sundukları imkandan dolayı teşekkür etti.
Birdal ise dev ekranda izledikleri sarı-lacivertli basketbolcuları sahada canlı izleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:07
-
Ozan'a gözaltı şoku!
Toplam 7
Yorum
Sneijder_W Neden böyle şeyler hiç Galatasaray'da olmuyor da ismini söylemek istemediğim bir takımda oluyor ?
-
Bruma Leipzig'e!
Toplam 25
Yorum
Voyager satın gitsin seneye bedava kaçar bu
-
Muslera Lazio’ya
Toplam 20
Yorum
Mustantik Sakatlığının yerine oyuncu alabiliyorsan her oyuncu satılır.Yeterki iyi fiyata sat ve aldigin oyuncuda iyi olsun.Değ.her zaman iyidir.
Fenerbahçe'den Siirtli çocuklara davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.