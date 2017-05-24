Fenerbahçe'den çifte transfer

Azerbaycanlı pasör çaprazı Polina Rahimova ile 1 yıllık anlaşma sağlanırken, Amerikalı pasör Carli Lloyd ile 2 yıllık sözleşme yapıldı.

CARLİ LLOYD KİMDİR?

6 Ağustos 1989 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde dünyaya geldi. Pasör pozisyonunda oynayan Amerikalı yıldız, 1.80 cm boyunda, 75 kg'dır. Smaç yüksekliği 313 cm olan Carli'nin blok yüksekliği 295 cm'dir.

ABD Kadın Milli Voleybol Takımı'nda da forma giyen Carli Lloyd daha önce Yamamay Busto Arsizio, Prosecco Doc-Imoco Conegliano, Lokomotiv BAKU ve Pomi Casalmaggiore formaları giydi.

Cev Cup Şampiyonluğu, İtalya Ligi Şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu bulunan oyuncumuz 2017-2018 itibariyle çubuklu formanın başarısı için mücadele edecek.







POLİNA RAHİMOVA KİMDİR?

5 Haziran 1990 tarihinde Özbekistan'ın Fergana şehrinde dünyaya geldi. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Azeri yıldız, 1.98 cm boyunda, 73 kg'dır. Smaç yüksekliği 324 cm olan Polina'nın blok yüksekliği 302 cm'dir.

Azerbaycan Kadın Voleybol Takımı'nda da forma giyen Polina Rahimova daha önce Naglivatchi VC, Azerrail Bakü, Hyundai Hillstate ve TAB Queenseis formaları giydi. Milli takım ve kulüp kariyerinde defalarca MVP seçilerek kupalar kazandı.

Rekorlar kırarak, takım ve bireysel anlamda birçok başarısı bulunan oyuncumuz 2017-2018 itibariyle çubuklu formanın başarısı için mücadele edecektir.



