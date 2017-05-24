Corchia önerisi

Gregory van der Wiel'i gönderip Şener Özbayraklı'nın yanına bir sağ bek daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. Simon Kjaer'in de menajerliğini yapan Mikkel Beck, sarı-lacivertlilere Arsenal, Southampton, Wolfsburg, Roma ve Torino'nun da gündeminde olan Lille'in sağ beki Sebastien Corchia'yı önerdi. Kulübü ile sözleşmesi 2018'te biten 26 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon 38 maçta 1 gol-4 asistlik bir performans tutturdu.