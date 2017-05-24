 Corchia önerisi – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Corchia önerisi

    Corchia önerisi
    Gregory van der Wiel'i gönderip Şener Özbayraklı'nın yanına bir sağ bek daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. Simon Kjaer'in de menajerliğini yapan Mikkel Beck, sarı-lacivertlilere Arsenal, Southampton, Wolfsburg, Roma ve Torino'nun da gündeminde olan Lille'in sağ beki Sebastien Corchia'yı önerdi. Kulübü ile sözleşmesi 2018'te biten 26 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon 38 maçta 1 gol-4 asistlik bir performans tutturdu.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:45
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