F.Bahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen futbolcularına bir gün izin verdi. Sarı-lacivertli takımı, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yapacakları antrenmanla start verecekler. Dev maç öncesi Ozan ve Şener'in sakatlıkları devam ediyor, Alper Potuk ise cezalı.