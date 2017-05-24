 Bir gün izin verdi – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Bir gün izin verdi

    Bir gün izin verdi
    F.Bahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen futbolcularına bir gün izin verdi. Sarı-lacivertli takımı, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yapacakları antrenmanla start verecekler. Dev maç öncesi Ozan ve Şener'in sakatlıkları devam ediyor, Alper Potuk ise cezalı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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