 15 bin lira ceza – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    15 bin lira ceza

    15 bin lira ceza
    PFDK, Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan kupa maçında yaşanan olaylarla ilgili her iki kulübe de para cezası verdi. Kurul, sarı-lacivertlilere taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin lira, konuk Başakşehir'e ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin lira para cezası kesti.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:56
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