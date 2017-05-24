15 bin lira ceza

PFDK, Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan kupa maçında yaşanan olaylarla ilgili her iki kulübe de para cezası verdi. Kurul, sarı-lacivertlilere taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin lira, konuk Başakşehir'e ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin lira para cezası kesti.