Zoru başardık
“Zor olanı başardık ve 1-0’dan geri gelip kazandık” diyen Hollandalı çalıştırıcı, sezonu bitirip gideceğini belirtirken, son kararı Aziz Yıldırım’ın vereceğini söyledi
HER ŞEY BAŞKANA BAĞLI
Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olan Advocaat, 31 Mayıs'taki Fas ve 4 Haziran'daki Fildişi maçları nedeniyle gelecek hafta Trabzon maçının son karşılaşması olacağı ile ilgili spekülasyonlara da açıklık getirirken, Yıldırım'ı işaret etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Normal şartlarda sonuna kadar buradayım. Başkanımız başka türlü bir karar verirse durum farklı" diye konuştu.
TEK OLUMSUZLUK ALTYAPI
Advocaat, Türk futbolu ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu: "Türk ligi son derece zorlu ve kuvvetli bir lig. Çok iyi takımlar var. Türkiye'de çok güzel statlar ve zeminler var. Çok iyi oyuncular var. Türkiye çok modern bir ülke. Türkiye'ye bakış açım çok pozitif. Olumsuz tek nokta ise altyapı olabilir."
BENİM BİR SEBEBİM VAR
Robin van Persie'yi Hollanda Milli Takımı'na almaması hatırlatılan Advocaat, "Benim de bir sebebim var" cevabını verdi. Advocaat, Erkek Basketbol Takımı'nın başarısını futbol takımının yakalayamamasının sorulması üzerine, "Biz ne zaman ki dolu tribünlerle oynadık, kazandık. 7 bin kişinin önünde bu iş olmaz" dedi.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:33
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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