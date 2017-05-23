Zoru başardık

“Zor olanı başardık ve 1-0’dan geri gelip kazandık” diyen Hollandalı çalıştırıcı, sezonu bitirip gideceğini belirtirken, son kararı Aziz Yıldırım’ın vereceğini söyledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Başkent'te 2-1 kazandıkları G.Birliği zaferinde zor olanı başardıklarını vurgularken, sezonun son karşılaşmasına kadar devam edeceğini belirtip, Başkan Aziz Yıldırım'ın farklı bir karar vermesi durumunda bu planın değişecebilceğini söyledi. Karşılaşmada daha çok topa sahip olan taraf olduklarını ifade eden Hollandalı teknik adam, "İlk yarıda çok fazla pozisyon üretemedik ama rakip de üretemedi. İlk yarının sonunda kötü bir gol yedik ve işleri zorlaştırdık. İkinci yarıda ise zor olanı başardık ve 1-0'dan geri gelerek maçı kazandık. Böyle bir takıma karşı iyi bir skor aldık bana göre" değerlendirmesinde bulundu.



HER ŞEY BAŞKANA BAĞLI

Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olan Advocaat, 31 Mayıs'taki Fas ve 4 Haziran'daki Fildişi maçları nedeniyle gelecek hafta Trabzon maçının son karşılaşması olacağı ile ilgili spekülasyonlara da açıklık getirirken, Yıldırım'ı işaret etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Normal şartlarda sonuna kadar buradayım. Başkanımız başka türlü bir karar verirse durum farklı" diye konuştu.



TEK OLUMSUZLUK ALTYAPI

Advocaat, Türk futbolu ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu: "Türk ligi son derece zorlu ve kuvvetli bir lig. Çok iyi takımlar var. Türkiye'de çok güzel statlar ve zeminler var. Çok iyi oyuncular var. Türkiye çok modern bir ülke. Türkiye'ye bakış açım çok pozitif. Olumsuz tek nokta ise altyapı olabilir."



BENİM BİR SEBEBİM VAR

Robin van Persie'yi Hollanda Milli Takımı'na almaması hatırlatılan Advocaat, "Benim de bir sebebim var" cevabını verdi. Advocaat, Erkek Basketbol Takımı'nın başarısını futbol takımının yakalayamamasının sorulması üzerine, "Biz ne zaman ki dolu tribünlerle oynadık, kazandık. 7 bin kişinin önünde bu iş olmaz" dedi.