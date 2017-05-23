 Wiel’e bir şok daha – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Wiel’e bir şok daha

    Wiel’e bir şok daha
    Kanarya'ya sezon başında transfer edilen Van der Wiel sahada beklenileni verememişti. Saha dışında da aktif olan Hollandalı futbolcu dolandırıldığı iddiasıyla menajer Ümit Akbulut'a dava açmıştı. Akbulut serbest kalırken Wiel'in avukutları Kemal Levent ile İsmail Aslan davadan çekildi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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