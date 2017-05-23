Valbuena Fener'e geliyor
Fransız L, Equipe gazetesi Valbuena'nın Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı.
Fransa Ligue1'de sezonun bitmesinin ardından takımlar planlamalarını yapmaya başladı. Fransız L'Equipe'in iddiasına göre, Lyon gelecek sezon Mathieu Valbuena'yı kadrosunda tutmayı düşünmüyor ve oyuncunun en büyük talibi ona 3 senelik sözleşme teklifinde bulunan Fenerbahçe.
Bu sezon tüm turnuvalarda 43 maça çıkan Valbuena, 10 gol atıp, 8 de asist yaptı. 32 yaşındaki oyuncunun Lyon'la bir sezonluk daha sözleşmesi bulunuyor ancak Fransız ekibi Valbuena'nın senelik 6 milyon euro brüt maliyetinden kurtulmak için ona gelecek teklifleri değerlendirmenin peşinde.
Yıldız oyuncu Lyon'un Beşiktaş'la oynadığı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde iki maçta da gösterdiği iyi performansla takımının turu geçmesinde büyük pay sahibi olmuştu.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 18:15
-
Defansın yeni lideri Aderlan Santos
Toplam 9
Yorum
Aslan BRAGADAN VALEVIA'YA HATIRI SAYILIR BIR PARAYA TRANSFER OLMUS HAYIRLISI DIYELIM
-
‘Tertemiz’ göndermesi
Toplam 18
Yorum
emre işiniz varsa yoksa fener 2011 sampiyonlugu o o zman hem içerde hem dışarda yenseydiniz ya feneri malum şampiyonlugu hakketiniz ya ...
-
Fenerbahçe'ye iki genç yetenek!
Toplam 8
Yorum
Aykut Kocaman Aykur kocaman transferleri .. malesef Aykut Kocaman geçecek başa belli
Valbuena Fener'e geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.