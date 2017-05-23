 Valbuena Fener'e geliyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Valbuena Fener'e geliyor

    Valbuena Fener'e geliyor

    Fransız L, Equipe gazetesi Valbuena'nın Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı.

    Fransa Ligue1'de sezonun bitmesinin ardından takımlar planlamalarını yapmaya başladı. Fransız L'Equipe'in iddiasına göre, Lyon gelecek sezon Mathieu Valbuena'yı kadrosunda tutmayı düşünmüyor ve oyuncunun en büyük talibi ona 3 senelik sözleşme teklifinde bulunan Fenerbahçe.

    Bu sezon tüm turnuvalarda 43 maça çıkan Valbuena, 10 gol atıp, 8 de asist yaptı. 32 yaşındaki oyuncunun Lyon'la bir sezonluk daha sözleşmesi bulunuyor ancak Fransız ekibi Valbuena'nın senelik 6 milyon euro brüt maliyetinden kurtulmak için ona gelecek teklifleri değerlendirmenin peşinde.

    Yıldız oyuncu Lyon'un Beşiktaş'la oynadığı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde iki maçta da gösterdiği iyi performansla takımının turu geçmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:15
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