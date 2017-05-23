Uçan Hollandalı

Van Persie, uçarak attığı kafa golüyle 2014’te İspanya’ya golünü hatırlattı. Penaltıdan da zaferi getirip 14 maç sonra duble yaptı

G.Birliği karşısında zaferi getiren isim olan Robin van Persie, eski günlerinden esintiler sundu. Selçuk Şahin'in frikik golüyle soyunma odasına 1-0 geride giden F.Bahçe, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Lens'in ortasında arka direkte uçarak kafayla ağları havalandıran Van Persie, 2014 Dünya Kupası'nda İspanya'ya uçarak kafayla attığı müthiş golünü hatırlattı. Ardından 75'te penaltıdan fileleri sarsan Hollandalı yıldız, ligde 23. maçında 9 golünün altına imza attı.



1 NİSAN'DAN BERİ SUSKUNDU

Süper Lig'de son golünü 1 Nisan'da Karabük deplasmanında atan RvP, yaklaşık bir buçuk aylık suskunluğunun ardından gol orucunu Başkent'te bozdu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta, 4 golü bulunan tecrübeli golcü, Avrupa Ligi'nde de 7 karşılaşmada sadece 1 gol kaydedebildi. Toplamda 14 gole ulaşan 33 yaşındaki santrfor, Sow'la birlikte F.Bahçe'nin en skorer ismi olmayı başardı. Persie 79'da yerini alkışlar arasında Emenike'ye bıraktı.