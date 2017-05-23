Uçan Hollandalı
Van Persie, uçarak attığı kafa golüyle 2014’te İspanya’ya golünü hatırlattı. Penaltıdan da zaferi getirip 14 maç sonra duble yaptı
1 NİSAN'DAN BERİ SUSKUNDU
Süper Lig'de son golünü 1 Nisan'da Karabük deplasmanında atan RvP, yaklaşık bir buçuk aylık suskunluğunun ardından gol orucunu Başkent'te bozdu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta, 4 golü bulunan tecrübeli golcü, Avrupa Ligi'nde de 7 karşılaşmada sadece 1 gol kaydedebildi. Toplamda 14 gole ulaşan 33 yaşındaki santrfor, Sow'la birlikte F.Bahçe'nin en skorer ismi olmayı başardı. Persie 79'da yerini alkışlar arasında Emenike'ye bıraktı.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:45
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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