 Tribünler boş kaldı – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Tribünler boş kaldı

    Tribünler boş kaldı
    Geçmiş yıllarda ile , Ankara'da karşılaştığında tribünler tıklım tıklım olurdu. Ancak gerek Kanarya'nın ligdeki durumu gerekse Başkent ekibinin hedefsiz kalması nedeniyle maça ilgi yok denecek kadar azdı. Tribünlerde sadece 3 bin 156 taraftar vardı. Fenerbahçeliler takımlarına destek verirken gelen 3 puana sevindiler.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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