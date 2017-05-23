Tatil aşkına!

Geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrılan Kanarya, 3.’lük koltuğunu G.Saray’dan geri aldı. Avrupa Ligi’ne gruplardan katılma ihtimalini yükseltti

Ligin ilk 2 sırası büyük oranda şekillenirken 3'lük mücadelesi kıyasıya sürüyor. Ezeli rakibi Galatasaray ile kapışan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek koltuğunu geri aldı. Gençlerbirliği ilk yarının uzatma dakikalarında kazanılan frikik atışını Selçuk Şahin'in gole çevirmesiyle öne geçti. 49'da Lens'in ortasını kafa ile ağlara yollayarak eşitliği sağlayan Van Persie, 75. dakikada ise kazanılan penaltı atışını gole çevirdi ve Fenerbahçe'ye kritik bir galibiyet kazandırdı. Zira 3. sıra UEFA Avrupa Ligi'ne katılım açısından büyük önem taşıyor.



Başakşehir'in kupayı alması halinde 3. olan takım direkt gruplara gidecek, Konya'nın mutlu sona ulaşması halinde ise play-off dahil 2 ön eleme oynayacak. Her iki sonuçta 4. olan takımdan en az 15 gün daha fazla tatil yapma şansına erişecek. Haftaya Fenerbahçe, Trabzon ile karşılaşacak, Galatasaray ise Alanya'ya konuk olacak.