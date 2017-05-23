Tatil aşkına!
Geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrılan Kanarya, 3.’lük koltuğunu G.Saray’dan geri aldı. Avrupa Ligi’ne gruplardan katılma ihtimalini yükseltti
Başakşehir'in kupayı alması halinde 3. olan takım direkt gruplara gidecek, Konya'nın mutlu sona ulaşması halinde ise play-off dahil 2 ön eleme oynayacak. Her iki sonuçta 4. olan takımdan en az 15 gün daha fazla tatil yapma şansına erişecek. Haftaya Fenerbahçe, Trabzon ile karşılaşacak, Galatasaray ise Alanya'ya konuk olacak.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:39
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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