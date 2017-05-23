 Sow’un isyanı – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Sow’un isyanı

    Sow’un isyanı
    Moussa Sow'un ilk yarıda Gençlerbirliği ağlarına gönderdiği top, elle müdahale gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 26. dakikada sağ kanattan açılan ortada top kolunun alt kısmına çarpıp ağlara gitse de Senegalli futbolcu uzun süre itirazda bulundu. Sow pozisyon sonunda bir de sarı kart gördü.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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