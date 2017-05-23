Şahin gözlü Selçuk
Gençlerbirliği’nin tecrübeli futbolcusu Selçuk serbest vuruştan nefis bir gol attı. Cristiano Ronaldo gibi geri adımladıktan sonra muhteşem bir şut çıkaran 36 yaşındaki yıldızın füzesi sosyal medyayı sarstı.
Emre Belözoğlu'nun kupa maçında attığı golden sonra sevinmemesi sarı-lacivertli taraftarların takdirini kazanmıştı. Selçuk'un ise gole sevinip, Kanarya'nın kazandığı penaltıya en çok itiraz eden isim olması sarı-lacivertli taraftarları biraz kızdırdı.
FRİKİKTEN ATTIYSA BEN DE HAZIRLIĞI GEÇERİM
-Selçuk Şahin kariyerindeki ilk frikik golünü attı. Böylelikle hayatının en güzel golünü Galatasaray'a degil Fenerbahçe'ye atmış oldu. @duranzamsekil
-Basketbolda EuroLeague kupasını alan takım, futbolda Selçuk Şahin'den gol yiyen takım.. @19O7RePublic
-Selçuk'un frikikten Fenerbahçe'ye gol attığı bir takıma nasıl dönüştük biz @ahmetceliksungu
-Önce Emre Belözoğlu sonra Selçuk Şahin eski sevgiliye darbe vuruyor. Aslı Enver bu kadar vurgun yemedi. @scarfacexy
-Selçuk Şahin'in attığı gole bir yıl kimse inanamaz nokta net Juninho gibi vurdu @egoluking
?-Selçuk Şahin frikikten gol atabildiğine göre ben de artık hazırlığı geçebilirim @OzanPamirAkkoca
DEVLERİ AVLADI
Selçuk Şahin'in bu sezon iki golü var. Birini penaltıdan Galatasaray'a, diğerini ise frikikten eski takımı Fenerbahçe filelerine gönderdi.
ESKİLER AFFETMEDİ
F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e penaltılarla elenirken Emre Belözoğlu 3, Samuel Holmen 2 gol atmıştı. Dün de bir başka eski oyuncusu Selçuk Şahin fileleri sarstı. Kısa sürede eski yıldızlarından 6 gol yedi.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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