 Şahin gözlü Selçuk – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Şahin gözlü Selçuk

    Şahin gözlü Selçuk

    ’nin tecrübeli futbolcusu Selçuk serbest vuruştan nefis bir gol attı. Cristiano Ronaldo gibi geri adımladıktan sonra muhteşem bir şut çıkaran 36 yaşındaki yıldızın füzesi sosyal medyayı sarstı.

    Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede hesabı açan isim Başkent ekibi adına Selçuk Şahin oldu. Devre biterken kazanılan serbest vuruşta 36 yaşındaki futbolcunun topun başına gelmesi yadırgandı. Ancak tecrübeli oyuncu, Cristiano Ronaldo'dan rol çalmış gibiydi. Tıpkı onun gibi geri adımladı. Ardından mermi gibi vuruşu, barajı delip, Volkan Demirel'i avladı. Bu harika golle Alkaralar coşarken kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Özellikle Fenerbahçe taraftarı çubuklu formayı 12 sene terleten Selçuk İnan'ın 18 yıllık kariyerinde ilk frikik golünü kendilerine atması trajikomik bulundu.

    Emre Belözoğlu'nun kupa maçında attığı golden sonra sevinmemesi sarı-lacivertli taraftarların takdirini kazanmıştı. Selçuk'un ise gole sevinip, Kanarya'nın kazandığı penaltıya en çok itiraz eden isim olması sarı-lacivertli taraftarları biraz kızdırdı.

    FRİKİKTEN ATTIYSA BEN DE HAZIRLIĞI GEÇERİM
    -    Selçuk Şahin kariyerindeki ilk frikik golünü attı. Böylelikle hayatının en güzel golünü Galatasaray'a degil 'ye atmış oldu. @duranzamsekil
    -Basketbolda EuroLeague kupasını alan takım, futbolda Selçuk Şahin'den gol yiyen takım.. @19O7RePublic
    -Selçuk'un frikikten Fenerbahçe'ye gol attığı bir takıma nasıl dönüştük biz @ahmetceliksungu
    -Önce Emre Belözoğlu sonra Selçuk Şahin eski sevgiliye darbe vuruyor. Aslı Enver bu kadar vurgun yemedi. @scarfacexy
    -Selçuk Şahin'in attığı gole bir yıl kimse inanamaz nokta net Juninho gibi vurdu @egoluking
    ?-Selçuk Şahin frikikten gol atabildiğine göre ben de artık hazırlığı geçebilirim @OzanPamirAkkoca

    DEVLERİ AVLADI
    Selçuk Şahin'in bu sezon iki golü var. Birini penaltıdan Galatasaray'a, diğerini ise frikikten eski takımı Fenerbahçe filelerine gönderdi.

    ESKİLER AFFETMEDİ
    F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e penaltılarla elenirken Emre Belözoğlu 3, Samuel Holmen 2 gol atmıştı. Dün de bir başka eski oyuncusu Selçuk Şahin fileleri sarstı. Kısa sürede eski yıldızlarından 6 gol yedi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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