RvP ve Lens gözde

Hollanda'da şampiyon olan Feyenoord'da taraftar Van Persie ve Lens'i istiyor. Daha önce de Feyenoord'un eski yıldız RvP ve Lens ile ilgilendiğini yazan Hollanda basınının ardından taraftar da bu transgere sıcak bakıyor. Yapılan ankette yüzde 73 "Kesinlikle" yanıtı çıkarken, yüzde 27 "Hayır" cevabı verildi.