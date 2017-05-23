 Penaltı tartışması – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Penaltı tartışması

    Penaltı tartışması
    'nin maçın 75. dakikasında kazandığı penaltı tartışmalara neden oldu. Claro'nun İsmail Köybaşı'na yaptığı harekete hakem Ümit Öztürk penaltı çalarken, Gençlerbirliği oyuncuları sert şekilde itiraz etti. Claro pozisyonda faul olmadığını belirtti. Başta Selçuk Şahin olmak üzere diğer futbolcular ise pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu iddia ettiler. Ancak hakemin kararı değişmedi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
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