 Ospina bu kez geliyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Ospina bu kez geliyor

    Ospina bu kez geliyor

    Kanarya yıllardır Volkan Demirel'i zorlayacak bir kaleci arıyordu.

    Sarı-lacivertlilerin daha önce de gündemlerine gelen David Ospina transferinde bu kez sona yaklaştığı kaydedildi. 28 yaşına gelen Kolombiyalı eldiven, Petr Cech'in arkasında daha fazla beklemek istemediğini belirterek ayrılacağını söyledi. Mirror Gazetesi, sarı-lacivertlilerin transferini 5.5 milyon euro'ya bitireceğini iddia etti.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:51
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