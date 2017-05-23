Kjaer'e Fransız kancası!
Fransa Ligi'ni 5. sırada tamamlayan ve Avrupa Lig'i vizesi alan Marsilya, transfer çalışmalarına başladı. Fransız ekibin listesinde Fenernahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Simon Kjaer var.
Fransız basınından çıkan iddiaya göre, Marsilya'nın gündeminde olan iki oyuncudan birisi Simon Kjaer. Diğer oyuncu ise Chelsea'de istediği kadar forma şansı bulamayan Kurt Zouma.
İddianın geçtiği haberde, Simon Kjaer'in menajerinin geçtiğimiz günlerde Marsilya kulübünün tesislerini ziyaret ettiği bildirildi. L'equipe göre Fenerbahçe, Danimarkalı savunmacı için 10-15 milyonluk bir bonservis talep edecek.
Simon Kjaer 2015-16 sezonunda Lille'den Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 18:15
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Defansın yeni lideri Aderlan Santos
Toplam 9
Yorum
Aslan BRAGADAN VALEVIA'YA HATIRI SAYILIR BIR PARAYA TRANSFER OLMUS HAYIRLISI DIYELIM
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‘Tertemiz’ göndermesi
Toplam 18
Yorum
emre işiniz varsa yoksa fener 2011 sampiyonlugu o o zman hem içerde hem dışarda yenseydiniz ya feneri malum şampiyonlugu hakketiniz ya ...
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Toplam 8
Yorum
Aykut Kocaman Aykur kocaman transferleri .. malesef Aykut Kocaman geçecek başa belli
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