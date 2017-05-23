Kjaer'e Fransız kancası!

Fransız basınından çıkan iddiaya göre, Marsilya'nın gündeminde olan iki oyuncudan birisi Simon Kjaer. Diğer oyuncu ise Chelsea'de istediği kadar forma şansı bulamayan Kurt Zouma.

İddianın geçtiği haberde, Simon Kjaer'in menajerinin geçtiğimiz günlerde Marsilya kulübünün tesislerini ziyaret ettiği bildirildi. L'equipe göre Fenerbahçe, Danimarkalı savunmacı için 10-15 milyonluk bir bonservis talep edecek.

Simon Kjaer 2015-16 sezonunda Lille'den Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.